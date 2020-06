Corona-Pause in Winterbach genutzt : Umfeld des Bildstöckchens ist aufgehübscht

Dieser Helfer-Trupp hat sich darum gekümmert, dass Sitzbänke und Umfeld des Blidstöckchens im Mecherswald wieder tiptop sind . Foto: Bonenberger/Pfarrgemeinderat

Winterbach Da Gebetsstunden coronabedingt an dem Kleinod nicht möglich waren, wurde die Zeit genutzt, um die Sitzbänke zu überarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Weiand

Seit knapp 70 Jahren ist das am Rande des Dorfes, im Mecherswald, gelegene Bildstöckchen ein Ort der Besinnung. Im Umfeld stehen Sitzbänke, die für etwa 30 bis 40 Personen Platz bieten, zum Verweilen oder stillen Gebet bereit. Doch waren die zuletzt in keinem guten Zustand mehr. Witterungseinflüsse hatten die Hölzer stark in Mitleidenschaft gezogen. Fäulnis und Risse im Holz wurden sichtbar. Schnell fand sich ein kleiner Personenkreis zusammen, der sich auf Wunsch des Pfarrgemeinderates der Renovierung annahm.

Da aufgrund der momentanen Corona-Pandemie keine größeren Menschenansammlungen erlaubt sind, und damit auch keine gemeinsamen Gebetsstunden hier stattfinden durften, wurde die Zeit genutzt, ans Werk zu gehen. Das Arbeitsteam hatte einiges zu tun: Holzfällarbeiten, Aufräumen rund um die kleine Kapelle, die Bänke wieder wetterfest machen. Alle neun Sitzbänke wurden demontiert und komplett zerlegt. Die Metallarbeit mit den verrosteten Teilen übernahm Hans-Albert Wagner, Aloys Görgen kümmerte sich um den Anstrich während sich Karl-Heinz Riefer, Gerhard Nagel und Gerhard Weiand dem Abbau, den Hobel-, Schleif- und Putzarbeiten und teilweise Neuanfertigungen der Sitzhölzer und der abschließenden Endmontage annahmen.

So konnten die neuen alten Holzbänke wieder nach einigen Tagen ihren Platz an dem Kleinod einnehmen. Auch das Umfeld der kleinen Kapelle wurde in Angriff genommen und unter Beachtung der Pandemievorgaben die Baumpflege vorgenommen. Mit dabei waren hier Fred Riefer, Georgio Piechele, Karl-Heinz Riefer, Gerhard Wälder, Jörg Riefer, Gerhard Nagel und Fabian Altmeier. Um die Pflege und den Blumenschmuck dieses Kleinodes kümmert sich die ortsansässige Reinhild Schön. Seit einigen Jahren schon schaut sie fast täglich nach dem Rechten, säubert die Kapelle, wechselt den Blumenschmuck und stellt neue Kerzenhalter auf.

Ortsvorsteher Gerhard Weiand berichtet aus der Historie des Winterbacher Bildstöckchens. Dort heißt es: „Am 18. März 1945 gab es im Dorf Widerstand gegen den Einzug der amerikanischen Truppen, wobei mehr als 30 Menschen den Tod fanden. Einige Häuser wurden durch Bomben oder Artilleriebeschuss ganz oder teilweise zerstört. Viele Dorfbewohner suchten Zuflucht und Schutz in den drei selbstgebauten Stollenbunkern, vor allem im Girmesberg. Hier war um die Mittagszeit der Bunker so überfüllt, dass aufgrund von Sauerstoffmangel nicht einmal mehr eine Kerze im hinteren Teil des Stollens brannte. In dieser Notstunde gelobten die verängstigten Bürger, hier eine Gedenk- und Gebetsstätte zu errichten, wenn sie mit dem Leben davon kommen würden“.

Es habe dann allerdings einige Jahre gedauert, bis diesbezüglich etwas passierte. Eine Gruppe von Schönstattschwestern hatte sich mittlerweile im Ort niedergelassen und sie verstanden es nach und nach das Versprechen der Anwohner nach ihren Vorstellungen zu präzisieren: Es sollte ein Bildstöckchen errichtet werden mit dem Bild der „dreimal wunderbaren Mutter Gottes von Schönstatt“ und zwar in einem aufgegebenen Steinbruch an der Alten Straße im Mecherswald.

Die damalige Jugendgruppe übernahm das Einplanieren des Platzes, Anwohner von der oberen Mecherstsraße, vor allem Albert und Willi Recktenwald, errichteten den Sockel und der Stellmacher Emil Hanke zimmerte das Bildstöckchen aus Eichenholz. Am Fest Peter und Paul 1952 wurde es von Pastor Matthias Willems und Pater Barbian (SVD), der nach dem Krieg im Pfarrhaus Unterkunft gefunden hatte, eingeweiht.

Am Anfang waren es noch die Marienschwestern, die im Sommerhalbjahr häufiger Andachten und Feierstunden mit der Jugend am Bildstöckchen veranstalteten. Aber mit dem Amtsantritt von Pastor Karl Behrens im Jahr 1954 wurde die Schwesternstation in Winterbach aufgelöst, bis auf die Krankenschwester, die Angestellte der Zivilgemeinde war. Die Pflege und der Schmuck des Bildstöckchens übernahmen nun vollends die Frauen der Familie Robert Recktenwald. Vor allem Maria, die jüngste der Schwestern versah täglich diesen Dienst mehr als 40 Jahre lang. Sie war es auch, die immer wieder davon träumte, über dem Bildstöckchen (das Bild musste alle paar Jahre wegen Verblassen und Wasserschaden erneuert werden) ein Schutzdach zu errichten, da durch die Witterung der schönste Schmuck oft in kurzer Zeit ramponiert wurde. Aber alle Vorstöße für eine entsprechende Genehmigung wurden als „nicht machbar“ abgewiesen. Als Maria aber 1998 erkrankte, da ließ sie nicht locker, bis über das Kreisbauamt die Genehmigung und die Planung feste Konturen annahmen. Sie durfte es zwar nicht mehr selbst erleben, dass die Genehmigung ausgestellt wurde, verpflichtete aber ihre Geschwister Rosel, Hilde und Arnold Recktenwald ihr Anliegen mit ihrem mühsam erspartem Geld nach ihrem Tod zu realisieren. Sie selbst führte noch Gespräche mit möglichen Handwerkern, vor allem mit dem ortsansässigen Allroundhandwerker Oswald Hinsberger, der ihr versprach die bauliche Seite verantwortlich zu übernehmen.

Im Jubiläumsjahr 2000, einige Monate nach dem Tod von Maria Recktenwald, konnte dann im April mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Dank der Mitarbeit einiger Helfer gingen die Bauarbeiten zügig voran. Anfang September waren die Dacharbeiten abgeschlossen und der bewährte Bautrupp, bestehend aus Oswald Hinsberger, Willi Stass, Hermann Krämer und Norbert Haupenthal und ihrem Transporteur Werner Handle mit seinem Traktor, konnten sich an den Endausbau machen. Bei den Ausschachtungsarbeiten und beim Betonieren der Bodenplatte halfen Patrick und Winfried Hoffmann und Aloys Görgen. Beim Abmontieren des Bildstöckchens vom alten Sockel zeigte es sich, dass der Stamm von unten her gefault war und so musste auch diesbezüglich eine Erneuerung durchgeführt werden.

Schön gepflegt: Blick auf das Bildstöckchen mit Blumenschmuck. Foto: Bonenberger/Pfarrgemeinderat