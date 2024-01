Winterfütterung von Vögeln „Die Winterfütterung ist am wichtigsten“

Niederkirchen · In Zeiten des Klimawandels rückt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Vordergrund. Dabei geht es darum, nicht mehr zu verbrauchen als nachwachsen, sich regenerieren oder bereitgestellt werden kann. In einer Serie stellt die SZ Einzelpersonen und Gruppen vor, die demonstrieren, wie man Nachhaltigkeit in seinen Alltag integrieren kann. Heute: die Schulstunde der Wintervögel.

Solche Futterkörbchen sind eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit für Meisenknödel. Foto: Jennifer Fell

Um das Bewusstsein der Menschen für ihre Umwelt zu stärken, ist es sinnvoll, bereits bei den Jüngsten aktiv zu werden. Peter Volz, Naturschutzbeauftragter der Kreisstadt St. Wendel, war am Dienstag zusammen mit Anna Luise Besch, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Verein Nature-Lab St. Wendel absolviert, in der Grundschule Niederkirchen zu Gast, wo er den 27 Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 auf gut verständliche Art und im Dialog Informationen zum Thema Winterfütterung von Vögeln vermittelte.