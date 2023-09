TV Bliesen Warum der Trainer wieder selbst mitspielt

Der TV Bliesen kehrt in sein „Wohnzimmer“ zurück: Monatelang konnten die Volleyballer des TV wegen der Sperrung des Sportzentrums St. Wendel dort keine Heimspiele austragen. Bliesen wich in die Hallen nach Freisen oder Namborn aus (wir berichteten). Mittlerweile ist der Dachschaden an der St. Wendeler Halle repariert – und so kehrt der TV zu seinem Saison-Auftaktspiel an diesem Samstag, 19 Uhr, in sein angestammtes Revier zurück. Bliesen, das letzte Runde aus der Regionalliga abstieg, empfängt dann in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Vizemeister TV Wiesbach.