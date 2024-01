Volleyball-Oberliga Eine Niederlage, die Hoffnung macht

Die Oberliga-Volleyballer des TV Bliesen haben am Samstag das Derby bei Spitzenreiter VSG Saarlouis trotz eines guten Starts mit 1:3 verloren (26:24, 13:25, 21:25, 19:25). „Vor allem im ersten Satz haben wir das richtig gut gemacht“, erklärte Bliesens Spielertrainer Sandy Schuhmacher: „Wir haben gut aufgeschlagen und wenige Fehler gemacht.“ Der Lohn der Mühe: Der Außenseiter ging nach knapp einer halben Stunde vor 35 Zuschauern in der Sporthalle Ensdorf mit 1:0-Sätzen in Führung.