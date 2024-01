Volleyball Am Ende flattern die Nerven: Der TV Bliesen verliert das Kellerduell

Die Oberliga-Volleyballer des TV Bliesen haben am Samstag einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib verpasst. Vor 70 Zuschauern unterlagen sie im Sportzentrum St. Wendel dem VSC Spike Guldental mit 2:3 (25:22, 20:25, 30:32, 25:17, 11:15). Der TV Bliesen bleibt Tabellensiebter, ist nun aber punktgleich mit dem Tabellenachten TGM Mainz-Gonsenheim II, der am Wochenende zwei Siege feierte - 3:1 beim TV Bad Salzig und 3:0 gegen den TV Brebach. Zudem rückten die Guldentaler, die auf Rang neun liegen, bis auf einen Zähler an den TV Bliesen heran. Der neunte Platz ist ein möglicher Abstiegsplatz.