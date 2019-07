Fußball : TuS und SF wollen nicht wieder zittern

Nohfelden / Güdesweiler Der TuS Nohfelden und die SF Güdesweiler blieben letzte Saison in der Fußball-Landesliga hinter den Erwartungen zurück. Beide mussten lange um den Ligaverbleib zittern. Das soll sich in der neuen Runde ändern.

Der Blick auf die vergangene Saison treibt Sascha Freytag, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Nohfelden, noch immer ein wenig die Schweißperlen auf die Stirn. Nachdem der TuS in der Saison 2017/18 als Aufsteiger überraschend Vizemeister wurde, lief es im zweiten Landesliga-Jahr bei den Blau-Weißen nämlich längst nicht mehr so gut.

Zwar landete der TuS am Ende als Zehnter noch im hinteren Mittelfeld, allerdings betrug der Vorsprung vor einem Abstiegsplatz am Saisonende gerade einmal einen einzigen Zähler. „Wenn wir am drittletzten Spieltag nicht einen glücklichen 4:2-Sieg gegen den VfL Primstal II gefeiert hätten, dann wären wir abgestiegen“, weiß der 36-Jährige. „Wir sind also mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Die Gründe für die nicht zufriedenstellende letzte Spielzeit sieht der Übungsleiter im großen Verletzungspech. „Die personelle Situation war sehr angespannt, vor allem in den letzten Spielen“, erklärt Freytag. Für die am ersten Augustwochenende beginnende neue Spielzeit gibt es nun zwei Ziele: Das erste: Nohfelden will nicht wieder um den Ligaverbleib zittern. Das zweite: „Wir wollen uns fußballerisch wieder auf einem höheren Niveau stabilisieren“, sagt Freytag.

Dafür hat der TuS einige Verstärkungen an Land gezogen. Top-Neuzugang beim Landesligisten ist sicher Offensivspieler Steffen Backes, der von Saarlandligist VfL Primstal zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist (wir berichteten). Der 22-Jährige wird Freytag auch als Co-Spielertrainer unterstützen. Zudem neu im Kader ist Defensiv-Allrounder David Zimmer (SG Wolfersweiler-Gimbweiler).

Aus der eigenen Jugend rücken mit Jannis Porcher und Sebastian Schmitt zwei Nachwuchsspieler in den Landesliga-Kader auf. Schließlich hat sich Nohfelden noch die Dienste von zwei Torhütern gesichert: André Bock ist von der JFG Schaumberg-Prims gekommen. Maximilian Freytag, der jüngere Bruder von Trainer Sascha, hat sich von Wolfersweiler-Gimbweiler dem TuS angeschlossen. Abgänge gab es keine.

Am ersten Spieltag trifft Nohfelden gleich in einem Derby auf die SF Güdesweiler. Auch für die Sportfreunde lief die vergangene Runde wenig berauschend. Punktgleich mit Nohfelden wurden die Rot-Weißen Elfter. Das heißt im Klartext: Auch Güdesweiler hatte nur einen Zähler Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Erst am letzten Spieltag retteten sich die Sportfreunde durch einen 2:1-Sieg bei der SG Dirmingen-Berschweiler.

„Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, gibt Christopher Linn, der das Team gemeinsam mit Luca Greco trainiert, zu. „Aber diese Saison wollen wir es besser machen“, ergänzt der 28-Jährige Stürmer. Damit dies gelingt, muss Güdesweiler vor allem die Defensive stabilisieren. Während es in der Offensive vergangene Runde wie am Schnürchen lief (86 Treffer) gab es hinten 99 Gegentore. Nur das abgeschlagene Schlusslicht VfB Hüttigweiler hatte eine noch schwächere Abwehr (110 Gegentreffer). Wie Linn und Greco der Defensive mehr Stabilität verleihen wollen, will das Spielertrainer-Duo noch nicht verraten. „Wir haben da was in Planung“, sagt Linn. „Was genau das ist, will ich aber noch nicht sagen, weil es noch in der Testphase ist.“

Die TuS Nohfelden möchte endlich wieder jubeln. So wie es Frederik Staudt auf diesem Archivfoto aus dem Jahr 2017 beim Spiel gegen den FC Bierbach getan hat. Foto: Bonenberger Klos/Bonenberger