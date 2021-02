Rhytmische Sportgymnastik : Saarländerinnen turnen auch online vorne mit

St. Wendel Sportgymnastinnen des TV St. Wendel und des TV Rehlingen belegen bei Online-Wettkampf Top-Platzierungen.

Die saarländischen Sportgymnastinnen haben bei einem internationalen Online-Turnier, dem vom bulgarischen Club Academic organisierten „New Year Cup“, mit guten Leistungen überzeugt. Die zehn Mädchen, die am Landesstützpunkt an der Sportschule in Saarbrücken trainieren, treten als „Turn-Zentrum RSG Saarbrücken“ an und bilden quasi den Landeskader in der Rhythmischen Sportgymnastik. Neun der Mädchen kommen vom TV St.Wendel, eines vom TV Rehlingen.