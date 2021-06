Polizei sucht Hinweise : Trinkwasserverteilerkasten in St. Wendel beschädigt

Symbolfoto. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St Wendel In der Zeit zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 1 Uhr haben Unbekannte in St. Wendel in der Balduinstraße in Höhe des Anwesens 22 ein Trinkwasserverteilerkasten beschädigt.