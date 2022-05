St. Wendeler Rotarier helfen : Wasserspender für Schulen im Ahrtal

Seitens des Rotary Clubs St. Wendel will man auch in Zukunft über den Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler Möglichkeiten zur Hilfe sondieren. Foto: Roland Brunner

St Wendel Rotary Club St. Wendel engagiert sich für Kinder im Flutgebiet. Zwei Trinkwasserspender wurden übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unmittelbar im Anschluss an die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hat der Rotary Club St. Wendel spontan Hilfe geleistet und aufgrund persönlicher Kontakte zum örtlichen Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler dringend notwendige Gerätschaften finanziert und selbst an Ort und Stelle gebracht.

Das teilt ein Sprecher der Rotarier in einer Presseveröffentlichung mit. Damals schon hatte man seitens der hiesigen Rotarier klargestellt, dass es hierbei nicht bleiben und mittelfristig weitere Hilfe an Ort und Stelle geleistet werden soll.

Seit mehreren Jahren bereits unterstützt der Rotary Club St. Wendel – gemeinsam mit der WVW – Schulen im Landkreis durch die Bereitstellung von hochwertigen Trinkwasserspendern, die in den Schulen aufgestellt werden. Fast ein Dutzend sind bisher in Betrieb und erfreuen sich großer Wertschätzung und Akzeptanz seitens der Schülerinnen und Schüler, weitere sieben Trinkwasserspender werden noch im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb gehen.

Der Rotary Club trägt mit diesem Projekt, das durch eine Initiative des damaligen Präsidenten Christian Schall 2017 ins Leben gerufen wurde und sich größtenteils aus Erlösen der Benefizkonzerte mit den Mainzer Hofsängern speist, dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Zudem wird die von Rotary ins Leben gerufene Initiative „gesunde kids“ in der Praxis und vor Ort umgesetzt.

Seit 2017 wurden insgesamt über 80 000 Euro in den Kauf und die Aufstellung von Trinkwasserspendern investiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Rotary Club St. Wendel entstand vor diesem Hintergrund die Idee, für zwei Schulen im Ahrtal, die durch die Flut besonders in Mitleidenschaft gezogen waren, kostenlose Trinkwasserspender zur Verfügung zu stellen.

In Rücksprache mit dem Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler und der städtischen Verwaltung wurden die Grundschule Bad Neuenahr in der Weststraße sowie die Aloisiusschule in Ahrweiler ausgewählt. Beide Schulen, die massiv durch die Flut beschädigt wurden, sind inzwischen so weit hergestellt, dass der Unterricht regulär wieder stattfinden kann, wenngleich die Spuren der Katastrophe noch immer deutlich und selbst mit zeitlichem Abstand erschreckend sind.

Auf Einladung der Schulen waren mehrere Mitglieder des Rotary Clubs St. Wendel nun in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Gast. Sie konnten sich so einen Eindruck davon verschaffen, dass die Spende ihres Clubs im praktischen, täglichen Gebrauch ist, aber auch dass das Leben vor Ort immer noch – und das wohl noch auf lange Zeit – von Normalität sehr weit entfernt ist.