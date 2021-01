Fußball-Trainer Cullmann geht : Linxweiler: Zwei alte Bekannte übernehmen Traineramt

Niederlinxweiler Bei Fußball-Kreisligist SG Linxweiler wird es nach dieser Saison einen Trainerwechsel geben. Amtsinhaber Guido Cullmann hört auf eigenen Wunsch auf. Seine Nachfolger werden der aktuelle Spieler Christian Töttel sowie Ex-Torjäger Christian Schüller.

Töttel sagt: „Ich wollte schon immer mal ins Trainergeschäft einsteigen. Da ich aber im Schichtdienst arbeite, war meine Bedingung, die Aufgabe gemeinsam mit Christian Schüller zu übernehmen. Wir wollten schon immer mal was zusammen machen.“ In der aktuellen Runde hat Töttel noch alle Saisonspiele für Linxweiler bestritten. Schüller pausiert dagegen seit seinem Engagement als Spielertrainer bei der SVGG Hangard II in der Saison 18/19. Deshalb stellt sich die Frage, ob das Duo als Trainer- oder Spielertrainer-Duo arbeiten will. Töttel plant, bei Bedarf eingreifen zu können. Schüller hat dies nicht vor: „Ich habe mir vor ein paar Jahren das vordere und das hintere Kreuzband gerissen. Deshalb werde ich eher nur in der zweiten Mannschaft ein wenig aushelfen. In der ersten sollen die Jüngeren ran“, erklärt der ehemalige Torjäger.