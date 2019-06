Tragischer Unfall bei Remmesweiler : Autofahrer stürzt 15 Meter in Sandgrube und stirbt

Autofahrer stürzt 15 Meter in Sandgrube und stirbt

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein Fahrer mit seinem Auto in eine Sandgrube bei Remmesweiler. Foto: Dirk Schäfer

Remmesweiler Viele Stunden brachten Helfer an der Unglücksstelle zu, um das Fahrzeugwrack zu bergen. Ein Kran musste angefordert werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein Wagen durchbricht an der L 130 zwischen Remmesweiler und Urexweiler einen Zaun, stürzt 15 Meter tief in eine Sandgrube. Diese Situation haben Feuerwehrleute vorgefunden, als sie am Mittwochnachmittag zu der Unglücksstelle eilten. Wie Dirk Schäfer, Brandinspekteur des Landkreises St. Wendel berichtet, hatte die Leitstelle auf dem Winterberg die Retter gegen 13.30 Uhr alarmiert.