Tischfußball in St. Wendel : Klack, klack — der Titel geht ins Saarland

Corona zwang die Veranstalter, Schutzfolien an den Tisch-Kickern anzubringen. Das hinderte die Spieler im St. Wendeler Sportzentrum aber nicht daran, sich spannende Wettkämpfe zu liefern. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St Wendel 520 Tischfußballer waren am Wochenende in St. Wendel: Leonhart World Series und Nationen-Cup standen an.