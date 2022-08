Tischfußball : St. Wendel bittet wieder die Elite zu Tisch

St Wendel Die weltbesten Tischfußball-Spieler kickern von Donnerstag bis Sonntag im St. Wendeler Sportzentrum – und das an bis zu 100 Tischen gleichzeitig. Aufgrund der großen Nachfrage mussten mehr Tische als je zuvor aufgebaut werden.

Vier Tage volle Action am Kickertisch: Im St. Wendeler Sportzentrum trifft sich von diesem Donnerstag bis zum kommenden Sonntag, 4. September, die internationale Tischfußball-Elite zu den Leonhart World-Series und dem Nationencup 2022. Seit 2016 richtet der TFC St. Wendel die Veranstaltung in der Kreisstadt aus, sie ist zum größten Kicker-Turnier in Europa mit der höchsten Wertung in der Weltrangliste geworden. Und bei der sechsten Auflage wird es einen neuen Teilnehmer-Rekord geben. „Mehr als 630 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen sind angemeldet“, freut sich der TFC-Vorsitzende Eduard Schlaup. Der Eintritt ins Sportzentrum ist frei.

Wegen der gestiegenen Teilnehmerzahl müssen auch deutlich mehr Kickertische als in den Vorjahren in der Halle aufgestellt werden. „Wir werden die Anzahl von 90 auf 100 Tische erhöhen“, sagt Schlaup. Es soll perfekt passen, so der Vereinschef, denn alles, was in der internationalen Tischfußball-Szene Rang und Namen hat, will in St. Wendel auf Torejagd gehen. Insgesamt werden an den vier Tagen die Sieger in 24 verschiedenen Kategorien ermittelt.