Tipps der St. Wendeler Polizei gegen Diebstähle : So sollte der Geldbeutel beim Einkauf geschützt werden

St Wendel In der zurückliegenden Zeit ist es vermehrt zu Geldbeuteldiebstählen in Geschäften des Landkreises St. Wendel gekommen.

Darauf weist ein Sprecher der Polizei hin. Der jüngste Fall stammt von Gründonnerstag. Eine Frau erledigte ihre Einkäufe in einem Discounter in der St. Wendeler August-Balthasar-Straße. Zwischen 13 und 13.20 Uhr passierte es dann: Der Geldbeutel wurde geklaut. Diesen hatte die Kundin in einer Tragetasche deponiert, die wiederum am Einkaufswagen hing. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment schlug der unbekannt Täter zu. „In dem Geldbeutel befanden sich Bargeld und mehrere EC-Karten“, sagt der Polizei-Sprecher. Die EC-Karten wurden nach dem Diebstahl auch umgehend eingesetzt, um Bargeld von einem Automaten abzuheben. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich auf der Wache zu melden.