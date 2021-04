Neun Helfer stellen sich Aufgaben in St. Wendel : THW-Prüfung in Zeiten von Corona

St Wendel Neun Helfer meistern die gestellten Aufgaben und die besondere Situation aufgrund der hohen Hygieneauflagen.

Besonders in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) einsatzbereit bleiben. Um diese Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, fand kürzlich die Abschlussprüfung Grundausbildung in St. Wendel statt. Wie ein Sprecher des THW weiter berichtet, durchliefen dabei neun Helfer verschiedene Stationen. Mit dabei war unter anderem das Anheben von Lasten, Verkehrssicherung und Arbeiten mit Leitern.

All diese Aufgaben hatten eine zusätzliche Schwierigkeit: die strengen Hygieneauflagen. Es hab eine Mund-Nasenschutz-Pflicht während der gesamten Prüfung. Hinzu kam der einzuhaltende Abstand an Stationen, an denen es möglich war. „Es durften sich auch nur maximal sechs Personen auf dem Gelände des Technischen Hilfswerk aufhalten“, so der Sprecher. Daher wurde die Prüfung, anders als gewohnt, in kleiner Runde durchgeführt.