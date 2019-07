Einsatz für das THW : St. Wendels THW unterstützt Feuerwehr in Lebach

Gresaubach/St. Wendel Der Brand auf einem Bauernhof in Gresaubach forderte nicht nur die Feuerwehr. Auch Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus St. Wendel waren zur Unterstützung vor Ort.

130 Feuerwehrleute waren zunächst im Einsatz, dazu Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das Löschen erwies sich als schwierig, da das gepresste Stroh immer wieder Feuer fing. „Am Freitagmorgen wurde überlegt, wie man an die Glutnester rankommt“, berichtet Markus Tröster, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) St. Wendel auf SZ-Nachfrage. Deshalb sei das THW am Nachmittag zur Unterstützung angefordert worden. 40 Helfer eilten zur Unglücksstelle, darunter auch die Fachgruppe Räumen aus St. Wendel. Diese brachte einen Radlader zum Einsatz mit. „Damit wurden die Ballen aus dem Gebäude geholt und auseinandergezogen“, erklärt Tröster. So kamen die Feuerwehrleute an die Glutnester ran und konnten diese löschen. Die Helfer des THW mussten vorsichtig vorgehen, denn das Gebäude war laut Tröster einsturzgefährdet.

In der Regel, so der St. Wendeler Ortsbeauftragte, dauere ein Einsatz zwischen sechs und acht Stunden. Das war in Gresaubach anders. Von der Dauer her sei das Engagement dort weit über den Standard hinaus gegangen. „Wir waren 30 Stunden vor Ort, haben in drei Schichten gearbeitet“, berichtet Tröster. Erst am Samstagabend waren die Helfer samt Radlader wieder in St. Wendel. „Es war anstrengend, aber erfolgreich“, lautet Trösters Fazit.