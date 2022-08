Saison : Theatersaison beginnt im September

Timothy Peach spielt im September bei „Die Kehrseite der Medaille“ mit. Foto: Jenny Klestil

St Wendel Den Auftakt in die neue Theatersaison in St. Wendel macht die Konzertdirektion Landgraf aus Titisee-Neustadt mit der Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ von Florian Zeller am Mittwoch, 28. September. Mit dabei ist der Schauspieler Timothy Peach.

Die Theatersaison in der Kreisstadt steht vor der Tür. In der Zeit von September bis Mai gastieren wieder namhafte Tourneetheater mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern in interessanten Produktionen im Saalbau St. Wendel, wie eine Sprecherin der Theatergemeinschaft St. Wendel mitteilt.

Karten für die einzelnen Veranstaltungen der Theatergemeinschaft Stadt St. Wendel gibt es ab dem 6. September bei der Kulturabteilung der Stadtverwaltung, Dienstgebäude Schloßstraße 7, Telefon (0 68 51) 8 09 19 32, unter www.Ticket-regional.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Unter www.sankt-wendel.de/kultur/theatergemeinschaft findet sich ein Link zum kompletten Programm der aktuellen Spielzeit. Alle Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr.

Und darum geht es: Die Universitätsdozentin Isabelle und der Verlagsdirektor Daniel sind ein wohlsituiertes, seit langem verheiratetes Ehepaar, welches eine langjährige Freundschaft mit Patrick und Laurence, Isabelles bester Freundin, verbindet. Nur hat Patrick jetzt eine Neue an seiner Seite. Sie heißt Emma und ist sehr attraktiv. Natürlich gehen Isabelle und Daniel auf Distanz. Unglücklicherweise hat Daniel seine Frau überredet, die beiden zum Essen einzuladen.