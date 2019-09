Kostenpflichtiger Inhalt: Theaterprogramm in St. Wendel : Die Geschichte zweier Ikonen, Physiker und ein Krimi

Heleen Joor und Susanne Rader sind im April in „Spatz und Engel“ zu sehen. Foto: Helmut Seuffert. Foto: Helmut Seuffert

St. Wendel St. Wendeler Theatergemeinschaft stellt das Programm für die Spielzeit 2019/20 vor.

Die vergangene Saison ist abgehakt. Christel Berndt und Martina Weyrich, die Jahr für Jahr das Programm für die Theatergemeinschaft St. Wendel planen, beurteilen sie mit dem Wort „zufriedenstellend“. Einige Stücke hätten nicht das gehalten, was sich die beiden Theater-Macherinnen davon versprochen hatten. „Nur bei zwei von fünf Aufführungen haben wir gesagt: Das war super“, so Berndt. Das Publikum, so erzählen die beiden Damen, habe ebenfalls diese zwei Stücke – „Die Glasmenagerie“ und „Goethe – Wahlverwandtschaften“ – als herausragend bewertet. Dennoch zeigten sich die Theaterfans im St. Wendeler Land treu: Alle Vorstellungen waren ausverkauft. Und: 680 Abos sind verkauft; im Saalbau finden rund 700 Besucher Platz.

Nun steht die Spielzeit 2019/20 an. Und da sind sich die Planerinnen sicher: „Wir haben eine sehr gute Auswahl getroffen“, so Weyrich. Inhaltlich wie schauspielerisch hochklassig und abwechslungsreich, betonen sie. Von der Komödie über das Schauspiel und den Thriller seien viele Genres in dem Theater-Paket, das rund 100 000 Euro kostet, vertreten. Los geht es am Mittwoch, 16. Oktober, mit dem Boulevard-Schauspiel „Mr. President first“. „Ein aktuelles Thema“, sagt Christel Berndt. Schließlich geht es um die amerikanische Politik, die seit dem Amtsantritt Donald Trumps besonders kritisch beäugt werde. Nicht umsonst spiele der Titel auf Trumps Wahlkampf-Slogan „America first“ an.

„Spritzig, leicht und am Ende ist alles in Ordnung“, so beschreibt Berndt die Komödie „Eine Stunde Ruhe“, die am Mittwoch, 4. Dezember, gezeigt wird. Dabei freue sie sich besonders auf Timothy Peach, bekannt aus Serien wie „Rote Rosen“ oder „Sturm der Liebe“. Außerdem mit dabei: Saskia Valencia, die ebenfalls in Serien wie „Rote Rosen“ oder zu Beginn ihrer Karriere in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitspielte.

Was ist überhaupt Kunst? Dieser Frage geht das Schauspiel „Kunst“ am Freitag, 17. Januar 2020, nach. Dabei gehe es um ein superteures, nahezu komplett weißes Bild – und die Meinungen dazu. Mit diesem Stück von Yasmina Reza kommt auch ein aus dem Fernsehen bekanntes Gesicht nach St. Wendel: Leonard Lansink, besser bekannt als Privatdetektiv Georg Wilsberg, den er seit 1997 spielt. Kleinere Rollen hatte er aber auch in „Der bewegte Mann“ oder „Der Eisbär“, beide mit Til Schweiger. „Das ist schon die dritte oder vierte Tournee des Theaters, das heißt, das Stück wird gut gebucht“, ist Weyrich von der Qualität überzeugt.

Info Karten gibt es ab 23. September Karten für die einzelnen Veranstaltungen der Theatergemeinschaft Stadt St. Wendel gibt es ab Montag, 23. September, ab 9 Uhr im freien Verkauf bei der Kulturabteilung der Stadtverwaltung, Dienstgebäude Schlossstraße 7, Telefon (0 68 51) 8 09 19 32, im Internet und in allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional; in St. Wendel sind das Buch und Papier Klein, Globus und Tante Guerilla Shop. www.Ticket-regional.de

Genau wie bei dem Schauspiel „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt am Sonntag, 16. Februar. „Das haben wir als Klassiker ausgesucht“, so Berndt. Und sie freut sich besonders darauf: „Das Stück in Verbindung mit den tollen Schauspielern kann ein Highlight der Saison werden.“ Auf der Bühne stehen wird das Ehepaar Peter Bause und Hellena Büttner.

Auch auf „Geächtet“ freuen sich die beiden Frauen, die bereits seit September vergangenen Jahres die neue Saison planen. „Auch ein ernstes Stück muss im Programm drin sein“, so Berndt. Hier gehe es um Urteile und Vorurteile, um verschiedene Kulturen, die aufeinander treffen. „Auch das sollte Theater bieten“, meint Weyrich. „Sich mit den ernsten Themen des Lebens beschäftigen“, fügt sie hinzu. „Und die Situation später vielleicht besser verstehen.“ Konkret geht es am Dienstag, 10. März, um einen Moslem, der seine Herkunft verachtet, einen Juden, der Political Correctness über alles stellt, eine aufgestiegene Afroamerikanerin im Karriere-Rausch und eine weiße Amerikanerin, die der Kunst des Islams verfallen ist. Und darum, was passiert, wenn sich diese Personen zum Abendessen treffen.

„Wir haben ganz gerne auch mal Krimis im Programm“, verdeutlicht Christel Berndt. „Das mögen die Leute.“ Und „Passagier 23“ sei ein Psychothriller von Sebastian Fitzek, von dem die Theater-Macherinnen glauben, dass er gut beim Publikum ankommt. Genau wie „Spatz und Engel“ am Donnerstag, 30. April. Das Schauspiel mit Livemusik erzählt die Geschichte der Freundschaft zweier Ikonen des 20. Jahrhunderts: Marlene Dietrich und Edith Piaf. „Es ist gut, ein von allen geliebtes Stück am Ende der Reihe zu haben“, ist sich Berndt sicher, dass die Geschichte über die beiden Künstlerinnen ankommen wird. „Denn das gute Gefühl nimmt man dann mit in die neue Spielzeit.“

Diese haben Weyrich und Bernd bereits im Blick. Ein paar Optionen seien bereits gezogen. Verraten wird noch nichts, aber ein Blick in die Gesichter der beiden Damen lässt bereits erahnen, dass sie sich nicht nur auf diese, sondern auch auf die nächste Theater-Saison freuen.