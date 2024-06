Tag der offenen Gartentür im Kreis St. Wendel „Der Hotelbetrieb läuft“ im Garten in Oberlinxweiler

m Landkreis St. Wendel haben Gartenfreunde am „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, 30. Juni, die Gelegenheit, 13 verschiedene grüne Oasen zu besichtigen und mit deren Besitzern zu plaudern. In einem der heimischen Paradiese, bei Markus Tröster und Kathrin Becker in Oberlinxweiler, hat sich die SZ im Vorfeld umgesehen.

Es ist noch ein junger Garten, mit dem Markus Tröster und seine Partnerin Kathrin Becker am Sonntag, 30.Juni, beim vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz veranstalteten „Tag der offenen Gartentür“ an den Start gehen. Im Keimbacher Wiesental mit Blick auf die Kulturscheune gelegen, erstreckt sich das Refugium der beiden 34-Jährigen über 500 Quadratmeter und verfügt neben einem Ziergarten auch über einen Nutzgarten.