SG Nordsaar Warum der Absteiger doch in der Liga bleiben durfte

Das Auftaktmatch zur neuen Oberliga-Saison ging am Sonntag allerdings gründlich daneben. Nordsaar unterlag auf eigener Anlage dem Meisterschaftsfavoriten TC Blau-Weiß Bad Ems mit 0:9. Am kommenden Wochenende steht nun ein Doppelspieltag an. Am Samstag, 10 Uhr, trifft das Team von Trainer Pavel Miksovsky im Saarduell in St. Wendel auf den STC Blau-Weiß Saarlouis. Am Sonntag um 10 Uhr geht es am beim TC Ludwigshafen II weiter. Saisonziel ist, den Verbleib in der Oberliga zu sichern „Dazu müssen wir das Match gegen Saarlouis gewinnen“, sagt Miksovsky.