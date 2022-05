Raub im Januar : Tatverdächtiger wird von der Polizei festgenommen

St Wendel Die Polizei St. Wendel hat einen Tatverdächtigen Mann dingfest gemacht, der bereits im Januar einen Raub begangen haben soll. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, handelt es sich um ein Verbrechen vom 29. Januar, bei dem ein 25-jähriger Mann Opfer eines Raubes in der Innenstadt von St. Wendel wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen zu oben genanntem Raubdelikt wurden umgehend durch die Polizei St. Wendel aufgenommen. In umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann aus der Gemeinde Nonnweiler. Gegen diesen wurde dann auch ein Haftbefehl erlassen. Am 6. Mai konnte er schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mittlerweile steht auch fest, dass die Tat nicht wie zuerst angenommen von mehreren Tätern, sondern allein von dem oben genannten 29-Jährigen begangen wurde, heißt es in dem Polizeibericht weiter.