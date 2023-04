Musicaldarstellerin im Fernsehen St. Wendelerin bei Beatrice Egli: Millionenpublikum für Kristin Backes und den Tanz der Vampire

Oberlinxweiler · Mehr als 3,66 Millionen Menschen in Deutschland schauten sich am Samstagabend die Beatrice-Egli-Show in der ARD an. Und sie sahen damit auch Kristin Backes aus Oberlinxweiler, die seit September des vergangenen Jahres die Hauptrolle in der Stuttgarter Produktion von „Tanz der Vampire“ spielt.

17.04.2023, 14:25 Uhr

So begann der Auftritt für Kristin Backes und Filippo Strocchi bei der Beatrice-Egli-Show. Foto: Manfred H. Vogel

Die Stuttgarter Produktion von „Tanz der Vampire“ war am Samstagabend zu Gast in der Beatrice-Egli-Show und präsentierte drei Lieder. Im TV schauten es sich 3,66 Millionen Menschen in Deutschland an. Einer dieser Zuschauer war Kristin Backes selbst, wie sie auf Nachfrage der SZ verrät.