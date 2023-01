Volleyball : Der dritte Abstieg in Folge ist besiegelt

Für Eric Weber und den TV Bliesen gab es diese Saison erneut viele Nackenschläge. Foto: Mohr/SaarSport News

Bliesen Vor zwei Jahren noch Zweitligist, jetzt bald nur noch in der Oberliga: Der TV Bliesen wird weiter durchgereicht.

Die Abschiedstour des TV Bliesen hat begonnen: Am Samstag verloren die Regionalliga-Volleyballer ihr Spiel beim Tabellensiebten TV Bommersheim klar. Vor 40 Zuschauern war die Mannschaft von Trainer Sandy Schuhmacher bei der 0:3-Niederlage (22:25, 17:25 und 18:25) chancenlos. Schon vor der Partie stand der Abstieg des TV Bliesen in die Oberliga endgültig fest. Der Grund: Am vergangenen Wochenende, als der TV Bliesen spielfrei war, setzte sich die TG Hanau, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, mit 3:1 bei der TG Mainz-Gonsenheim II durch. Damit vergrößerten die Hessen ihren Vorsprung auf Schlusslicht Bliesen auf – in den letzten fünf Spielen uneinholbare – 17 Punkte.

„Das hat sich ja abgezeichnet. Von daher war der Ligaverbleib für uns schon nach der Hinrunde eigentlich kein Thema mehr. Wir haben ja nur ein Spiel gewonnen, das ist einfach zu wenig“, kommentierte Schuhmacher den dritten Abstieg des Vereins in Folge. In der Saison 2021/2021 hatte der TV Bliesen noch in der 2. Liga Süd gespielt. Nach dem Abstieg wurde die Mannschaft in der 3. Liga und nun in der Regionalliga durchgereicht.

Zur Partie in Bommersheim musste der TV Bliesen mit einem ganz kleinen Kader anreisen. „Am Spieltag selbst haben noch Matteo Hampel krankheitsbedingt und Jonas Seewald mit Rückenproblemen abgesagt“, berichtete Schumacher. So saß im Gastspiel bei den Hessen nur der Trainer selbst als Auswechselspieler auf der Ersatzbank. Anstelle von Hampel spielte Kapitän Julian Haupert, der gelernter Annahme- und Außenspieler ist, als Libero. „Unter diesen Umständen war das Spiel eigentlich nicht schlecht“, fand Schuhmacher. In den beiden ersten Durchgängen lag der TV Bliesen sogar in Führung, musste sich dann am Ende aber geschlagen geben.