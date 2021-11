Zum Marienkrankenhaus St. Wendel : Verlust eines Aushängeschildes

Krankenhaus St. Wendel. Solange ich mich erinnere, war das für mich persönlich ganz eng verbunden mit dem Brustzentrum und mit der Gynäkologie. Meines Erachtens die Aushängeschilder der Klinik. Auch in meinem Bekanntenkreis ist vor allem das zertifizierte Brustzentrum ein Begriff.

Hier im Besonderen der Name Eberhard Müller. Der langjährige Chefarzt der Abteilungen ist Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen. Und nun soll auch das Brustzentrum aus St.Wendel verschwinden. Für mich war das die bewegendste Nachricht in dieser Woche. Ein Schwerpunktversorger ohne Gynäkologie? Für mich schwer vorstellbar. Sich vom Aushängeschild trennen? Auch das ist für mich persönlich einfach traurig. Zumal die Zertifizierung wohl nicht einfach mit zum Kohlhof genommen werden kann.