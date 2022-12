Ist die WM nun schon vorbei? : Wohin mit all‘ den Chips?

Gerne erinnere ich mich an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Nein, nicht nur, weil Deutschland Weltmeister wurde. Auch nicht (nur), weil ich noch immer von diesem 7:1 gegen Brasilien fasziniert bin.

Vielmehr war es dieses WM-Feeling, das ich auch schon 2006 oder 2010 gespürt habe. Da habe ich an jedem Spieltag der deutschen Mannschaft frühzeitig das Trikot bereitgelegt. Das Haus war schwarz-rot-gold dekoriert. Gläser in den entsprechenden Farben standen bereit. Und auf dem Wohnzimmertisch warteten kalorienreiche Chips auf den Verzehr. Als Nervennahrung.

Und nun soll tatsächlich schon alles vorbei sein, ohne dass ich ein Spiel so richtig weltmeisterlich zelebriert habe? Wieder in der Vorrunde? Nein, das kann es nicht gewesen sein. Rein ins Trikot, Chips auf den Tisch und Daumen drücken heißt es heute Abend. Damit es zwischen Weihnachtskrippe und vielleicht erstem Schnee in den nächsten Tagen und Wochen so richtig losgehen kann mit dem WM-Gefühl. Und ich mir nicht die Frage stellen muss: Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Chips-Vorräten?