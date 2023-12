SZ-Adventskalender Bücher stecken voller Weihnachtszauber

Auf der Couch einkuscheln, dazu Plätzchen und ein Buch – so sehen die Abende bei Zawhea Totin aus, wenn sie ihrem zweijährigen Sohn Geschichten vorliest. „Ich mochte die Weihnachtszeit schon immer, aber jetzt, als zweifache Mama noch viel mehr“, gesteht sie. Vor vier Monaten hat sie noch eine Tochter bekommen, die ebenfalls mit leuchtenden Augen so manche Tradition in der Vorweihnachtszeit erlebt.