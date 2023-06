Symposium in St. Wendel 20 Jahre Konservative Orthopädie

St Wendel · Die Konservative Orthopädie im Saarland ist 20 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Geburtstages veranstaltet das Marienhaus-Klinikum St. Wendel-Ottweiler am Mittwochabend, 14. Juni, ein großes Symposium in Angel’s Hotel am Golfpark.

13.06.2023, 17:47 Uhr

Dr. Jan Holger Holtschmit. Foto: Marion Rauber