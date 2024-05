SV Remmesweiler steigt auf Britz und Feldmann sind die Helden von Remmesweiler

Remmesweiler · Das war der helle Wahnsinn: Mit gleich drei parierten Strafstößen im Elfmeterschießen hat Torhüter Christian Britz dem SV Remmesweiler am Mittwoch den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Remmesweiler bezwang vor 350 Zuschauern in Stennweiler im Entscheidungsspiel der Kreisliga-Vizemeister im Nordsaar-Kreis den FC Kutzhof II mit 6:4 nach Elfmeterschießen.

30.05.2024 , 15:59 Uhr

Torhüter Christian Britz schreit seine Freude nach dem dritten gehaltenen Elfmeter raus: Der SV Remmesweiler spielt kommende Saison erstmals in der Bezirksliga. Foto: Rostam Foto: Rostam

Von Philipp Semmler