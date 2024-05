Der Traum vom Aufstieg Gelingt Remmesweiler „Historisches“?

Der Jubel war groß: Die Fußballer des SV Remmesweiler sprangen am Sonntag in der Tabelle der Kreisliga A Blies/Nahe durch einen 4:3-Erfolg im Spitzenspiel gegen den FC Freisen II von Platz vier auf Rang zwei. „Das war schon der Hammer – und jetzt haben wir die Gelegenheit, etwas Historisches zu schaffen. Der SV Remmesweiler ist nämlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr aufgestiegen – und hat noch nie in seiner Geschichte in der Bezirksliga gespielt“, jubelte SV-Trainer Thorsten Kunz.