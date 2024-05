SV Remmwesweiler Warum Remmesweiler auch bei einer Niederlage vom Aufstieg träumen darf

Remmesweiler · Die Pflichtaufgabe lösten sie souverän – nun soll die Krönung folgen: Die Fußballer des SV Remmesweiler sicherten sich am Sonntag durch einen 7:1-Erfolg beim SV Hofeld die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A Blies/Nahe – und damit die Teilnahme an einem Aufstiegsspiel zur Bezirksliga.

28.05.2024 , 15:43 Uhr

Thorsten Kunz Foto: Handle

Von Philipp Semmler