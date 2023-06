3:1-Sieg im Entscheidungsspiel Der Dauer-Tabellenführer steigt endlich auf

Nach einer Stunde stehen die Kicker des STV Urweiler im Duell der Bezirksliga-Vizemeister um den Landesliga-Aufstieg gegen den SV Wustweiler nur noch hinten drin. 1:1 steht es. Und die Frage ist: Geht hier noch was, oder ist der Tank nach der langen Saison leer? Dann reißt Urweilers Abwehrspieler Florian Wagner mit einem wahnsinnigen Auftritt seine Mitspieler und die STV-Anhänger unter den gut 500 Zuschauern rund um den Kunstrasenplatz in Alsweiler mit. Der 27-Jährige gewinnt hinten einen Zweikampf und setzt mit dem Ball am Fuß zu einem unwiderstehlichen Alleingang über die ganze Spielfläche an, scheitert erst mit seinem Schuss an SVW-Schlussmann Luca Maas.