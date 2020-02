Sturmtief streift Landkreis St. Wendel : Die Narren konnte der Wind nicht aufhalten, für einige Bäume war er zuviel

St. Wendel Nur wenige Einsätze gab es am Sonntag für die Feuerwehr im Landkreis St. Wendel.

So manches Kostüm ist bei der Straßenfastnacht am Sonntag hier und da mal durcheinander gewirbelt worden. Doch im Landkreis St. Wendel konnte alle Umzüge wie geplant starten (wir berichteten). Doch wurde auch das St. Wendeler Land von dem Sturmtief über Deutschland tangiert. Die Einsätze für die Feuerwehr blieben überschaubar, wie Dirk Schäfer, Brandinspekteur im Landkreis St. Wendel, wissen lässt.

Zwar sei bereits den frühen Morgenstunden am Sonntag ein auffrischender Wind in teils starken Böen spürbar gewesen, doch dauerte es bis kurz nach 15 Uhr, bis der erste wetterbedingte Einsatz in der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg aufschlug.