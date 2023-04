Galaktische Mission „Es war ein unbeschreibliches Gefühl“ – Hoofer Student schickt Experiment zur ISS (mit Bildergalerie)

Imposant ragt die Falcon-9-Rakete in den tiefschwarzen Nachthimmel. Aus der Ferne wirkt sie winzig, wie ein Mikadostab. Doch in Wirklichkeit ist der kraftvolle Flugkörper satte 70 Meter hoch. Auf seiner Spitze ruht eine strahlend weiße Dragon-Kapsel, die in wenigen Minuten zur Internationalen Raumstation ISS abheben wird. Astronauten sind nicht an Bord, dafür aber viele wertvolle Experimente. Unter anderem auch ein Versuch, an dem Sebastian Zajonz mitwirkt.