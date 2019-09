St. Wendels City betroffen : Freitag, der 13. startet mit Stromausfall

Von kurz nach 6 Uhr bis 7.22 Uhr war in St. Wendels City der Strom weg. Foto: dpa/Bernd Settnik

St. Wendel Gut eine Stunde war St. Wendels Innenstadt ohne Elektrizität. Der Grund: ein defektes Kabel.

Der Wecker klingelt, die Hand tastet automatisch nach dem Schalter der Nachttischlampe. Ein Klick und … nichts. So dürfte für so manchen St. Wendeler der Freitagmorgen begonnen haben. Denn kurz nach 6 Uhr war plötzlich der Strom weg. „Ein Kabel im Stadtgebiet hat sich verabschiedet“, sagt Dietmar Bauer, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke St. Wendel (SSW), auf SZ-Nachfrage. Betroffen gewesen sei das innerstädtische Gebiet mit Bahnhofstraße. Sofort ging es auf die Suche nach dem Fehler. Dieser wurde im Bereich zwischen Wendalinusstraße und Marienstraße lokalisiert. „Dieser Abschnitt zwischen zwei Trafostationen wurde dann vom Netz genommen und anschließend von beiden Enden aus der Strom wieder aufgebaut“, erklärt Bauer. Gegen 7.22 Uhr sei der letzte Kunde wieder versorgt gewesen.

Dass der Strom nach etwa einer Stunde wieder da war, ließ auch Dirk Schäfer, Brandinspekteur im Landkreis St. Wendel, aufatmen. Denn die Einsatzkräfte waren in Sorge um Patienten, die zuhause beamtet werden. Zwar sind die Beamtmungsgeräte mit Akkus ausgestattet, doch der Stromausfall hätte sich ja auch – je nach Ursache – länger hinziehen können. „Wir haben das Technische Hilfswerk mit ins Boot genommen, damit wir schnell hätten helfen können, wenn dies nötig geworden wäre“, sagt Schäfer.

Auch am Bahnhof in St. Wendel waren am Freitagmorgen Feuerwehrleute im Einsatz. Ab 6.35 Uhr leuchteten sie die Halle mit Fahrkartenautomat sowie die Unterführung zur Sicherheit aus.