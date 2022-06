Stratosphären-Projekt Cusanus-Gymnasium : Die Klasse 8c des Cusanus-Gymnasiums will hoch hinaus

St Wendel Die Klasse 8c vom Cusanus-Gymnasium will hoch hinaus: Unter diesem Motto wollen die Schülerinnen und Schüler der 8c des Cusanus-Gymnasiums eine Stratosphärenballon-Mission planen, ausführen und anschließend auswerten.

Das Projekt ist an die Fächer Physik, Erdkunde und Informatik angegliedert und wird durch die jeweiligen Fachlehrer dieser Fächer betreut, wodurch alle nötigen Kenntnisse zu den Themen in den einzelnen Fächern besprochen werden können.

Bei dem Projekt wird ein hochelastischer Ballon, ähnlich einem Wetterballon, der mit Helium gefüllt ist, mit einer Sonde bestückt, die Messgeräte in eine Höhe von bis zu 30 Kilometern transportiert. Dort platzt der Ballon, und die Sonde fällt an einem Fallschirm wieder zurück zur Erde. Anschließend soll die Sonde mit einem GPS-Tracker geortet und geborgen werden, sodass die gesammelten wissenschaftlichen Messwerte über die Atmosphäre unserer Erde ausgelesen und ausgewertet werden können.

So kümmert sich eine Gruppe um das Einholen von Genehmigungen und das Klären von rechtlichen Fragen. Andere konstruieren die Sonde mit Mini-Computer und Sensoren zur Messung verschiedener Daten in der Stratosphäre. Auch soll das Projekt nach außen hin in der Öffentlichkeit vertreten werden. Dies soll durch eine Projekt-Homepage, die an die Schulhomepage angegliedert wird, und auf einem speziell für das Projekt erstellten Instagram-Account geschehen. „Ziel des Projektes ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihren sozialen und personalen Kompetenzen zu fördern und insbesondere ihr Interesse an Themen des Mint-Bereiches zu stärken“, erklärt Kevin Bieringer, einer der betreuenden Lehrer.