Neues Brutpaar in Dörrenbach hat besondere Geschichte Storchenmädchen Angelina kehrt heim

Werschweiler/Dörrenbach · Und sie ist nicht allein, sondern hat einen Partner dabei. Mit diesem brütet sie in Dörrenbach, ganz in der Nähe zu jenem Horst, in dem sie einst schlüpfte.

10.05.2024 , 14:25 Uhr

Neu angesiedelt: das Storchenpaar in Dörrenbach. Die Storchendame Angelina (rechts) ist damit heimgekehrt, sie wurde 2021 in Werschweiler geboren. Foto: Richard Linxweiler