Stiftung, Verein Straße des Friedens und Kunstwerk gefeiert Ein Fest passend zur Damra-Tradition

Die Sonne hat Kraft an diesem Sonntagvormittag. Doch am Fuße des Symposions, auf dem Gelände der Damra findet sich reichlich Schatten. Die ersten Gäste sind eingetroffen. Über den Tag verteilt, sind es nach Einschätzung des Veranstalters knapp 200, die beim Fest am Atelier und Wohnhaus des 2021 verstorbenen Bildhauers Leo Kornbrust vorbeischauen. Kurz vor Eröffnung machen es sich die Ersten in Korbsesseln oder auf den Holzbänken gemütlich, während andere sogleich ihre Erkundungstour beginnen. Mehrere Pavillons sind auf dem Areal aufgebaut, an denen sich verschiedene Institutionen präsentieren. Unmittelbar am Wohnhaus drängen sich Bücher und Broschüren auf Tischen und Regalen. „Stiftung Kornbrust/Frischmuth – Poesie und Skulptur“ und „Verein Straße des Friedens“ ist auf zwei Schildern zu lesen. Beide zählen zu den Hauptakteuren des Tages.