Sterne des St. Wendeler Landes Viele Vorbilder und ein Gänsehautmoment

Nach der Premiere im Jahr 2019 verlieh der Landkreis St. Wendel zum zweiten Mal die Auszeichnung „Sterne des Sankt Wendeler Landes“ in den Kategorien Sport, Kunst und Kultur sowie Regionalentwicklung. Menschen, Vereine und Organisationen, die sich speziell im Jahr 2022 für das St. Wendeler Land engagiert und hervorgetan haben, wurden ausgezeichnet. Zudem gab es einen Sonderpreis für eine außergewöhnliche Leistung. Nach einem Einstieg mit Jürgen Brill, Lehrer an der Kreismusikschule, der zusammen mit seinen Schülern Ralf und Noah Bendun, Vater und Sohn, für Musik sorgte, begrüßte Moderator Volker Fuchs, seines Zeichens Reporterchef Ost/West der SZ, am Montagabend die 85 Besucher im Gemeindezentrum in Bliesen zur zweiten Auflage der Preisverleihung „Sterne des St. Wendeler Landes“, ehe er dem Gastgeber, Landrat Udo Recktenwald (CDU), das Wort erteilte.