Blick auf die Statistik für den Landkreis St. Wendel Personelle Sorgen bei den Feuerwehren

Wenn Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer an das vergangene Jahr zurückdenkt, kommt ihm unweigerlich ein Datum in den Sinn: Am 17. November 2022 wütete ein Tornado in Urexweiler und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Dieses Ereignis zeigte einmal mehr, dass die Menschen, die Kommunen, der Katastrophenschutz, aber auch die Feuerwehren immer häufiger mit solchen Naturgewalten konfrontiert werden. Bereits nach der Katastrophe im Ahrtal 2021 sei im Landkreis St. Wendel entsprechend auf das Thema reagiert worden. Stichwort Sirenen und Wetterradar.