Statistik für den Landkreis St. Wendel ausgewertet Starker Anstieg bei Unfällen unter Alkoholeinfluss

Sie steigt stetig an, schon seit vielen Jahren. Die Rede ist von der Kurve, die in der Grafik die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis St. Wendel darstellt. Im Jahr 2022 hat sie mit 77 091 Fahrzeugen einen neuen Höchststand markiert, wie Jörg Valekse, Leiter der Polizeiinspektion (PI) St. Wendel sagt. Das entspricht 885 Fahrzeugen je 1000 Einwohnern, saarlandweit sind es 791, bundesweit lediglich 716. „Wir sind eine ländliche Region, es wird viel gependelt“, weiß Albert Feidt. Der Polizeihauptkommissar ist für die St.Wendeler Polizei in der Unfallkommission vertreten.