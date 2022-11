Weihnachtsgeschäft St. Wendel : Black Weekend läutet die heiße Phase ein

Ekkehart Houy, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“, blickt zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel. Foto: Frank Faber

St Wendel Kurz vor dem Start in das Weihnachtsgeschäft blickt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“, Ekkehart Houy, optimistisch auf die wichtigsten Verkaufs-Wochen des Jahres. So rund, wie in der Vor-Corona-Zeit wird es aber auch in dieser Saison nicht laufen.