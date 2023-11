Nach Antrag der Fraktion Die Linke Stadtrat St. Wendel gegen Bereitschaftsdienst von Ordnungsamt

„Parksituation am Freibad ,nicht mehr tragbar’“ – so titelte die Saarbrücker Zeitung in der St. Wendeler Lokalausgabe vom 10. Oktober. Der Artikel handelte von einer Einwohnerfragestunde in der Stadtratssitzung, bei der sich eine Anwohnerin über die Verkehrssituation im Bereich der Straße Am Kniebrecher beschwert hatte. Während der Sommermonate, erklärte sie, herrsche dort Chaos. Die Fraktionen nahmen das Anliegen ernst, präsentierten reihum ihre Lösungsvorschläge. So auch Die Linke.