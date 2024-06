Drei Tage mit viel Musik Am Wochenende startet das Stadtfest St. Wendel — was es neben einem neuen Bühnen-Standort noch zu bieten hat

Wie in den Jahren zuvor sind weitere Bühnen auf dem Schlossplatz, auf der Mott und am Fruchtmarkt zu finden. „Eigentlich sind es sogar viereinhalb Bühnen“, merkt Puhl an. Und bezieht sich damit auf ein Bühnenpodest in der Balduinstraße. Diese Aktionsfläche werde überwiegend in den Abendstunden von Musikern bespielt. Am Auftaktabend ist dies ein Tochter-Vater-Duo mit dem Namen Electric Blue, das Eigenkompositionen und Coversongs präsentiert. Auf dem Schlossplatz tritt ab 20 Uhr die Band Varus auf, während Last Century am Fruchtmarkt die größten Hits namhafter Classic-Rock-Legenden im Repertoire hat. Beides sind Formationen aus St. Wendel. „Wir haben bewusst überwiegend auf regionale Bands gesetzt“, erläutert dazu Peter Klär. Keine Band, sondern DJ Überloud versorgt die Besucher am Freitagabend mit entsprechenden Beats auf der Mott. So soll diese zur Freiluft-Disco werden.