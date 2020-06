Freizeit in Zeiten Coronas : Afrika erleben, Biwak bauen, Ponys streicheln

St. Wendel Die Stadt St. Wendel bietet ein Ferienprogramm an – und das trotz außergewöhnlicher Bedingungen.

„Wir haben alles daran gesetzt, dass wir – trotz der außergewöhnlichen Bedingungen in diesem Jahr – den Kindern in der Kreisstadt St. Wendel ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm bieten können. Das war mir ein besonderes Anliegen“, sagt Bürgermeister Peter Klär (CDU). Der Hütherhof der Familie Jakob-Theobald sei von seiner Lage und Konzeption her ein idealer Veranstaltungsort. Unter Einhaltung der derzeit erforderlichen Hygienemaßnahmen wird der Reiterhof fünf Tage für das Programm zur Verfügung stehen. Nach zwei Ponytagen, einem Ausflug mit Musiker Dédé Mazietele auf den afrikanischen Kontinent, zwei Kreativgestaltungstagen mit Karin Mansmann, bei denen es um Astwerk-Kunst mit Ästen sowie um Spongeskunst (Kunst mit Schwämmen) geht , ruft zum Ende der Veranstaltungsreihe noch die Wildnis zu einem abenteuerlichen Aufenthalt im Winterbacher Wald. „Bei der Auswahl der Aktionstage wünsche ich schon jetzt allen Kindern viel Vergnügen“, so Klär.