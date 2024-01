Gespräch mit St. Wendels Landrat über die Gedenkveranstaltung „Das Credo muss lauten: Wehret den Anfängen!“

Herr Recktenwald, es ist Ihnen und dem Landkreis St. Wendel bereits seit 2015 ein Anliegen, jährlich an den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Der Großteil dieser Opfer waren Juden. Hat der Gedenktag mit Blick auf die Ereignisse in Israel und Meldungen von Antisemitismus in Deutschland eine besondere Bedeutung?