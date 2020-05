St. Wendels Landrats lobt : „Erfahrungen müssen genutzt werden“

St. Wendel In den Augen des St. Wendeler Landrats haben sich die dezentralen Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie bewährt.

„Unser Gesundheitsamt in St. Wendel, und das gilt letztlich für alle Gesundheitsämter, hat gezeigt, wie entscheidend die dezentrale Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens für den Erfolg der Maßnahmen ist. Unser Gesundheitsamt ist systemrelevant“, lässt Recktenwald in einer Pressemitteilung wissen. Die fachliche Expertise in den Ämtern, ihre flexible Reaktion auf täglich neue Herausforderungen und das Zusammenspiel mit den übrigen Ämtern der Kreisverwaltung, den Kommunen und Hilfsorganisationen, die Kenntnis über die Situation vor Ort und die gute Vernetzung spielten dabei eine große Rolle. „Wir sind näher dran an den Problemen vor Ort, schnell handlungsfähig und können die betroffenen Menschen zeitnah und persönlich erreichen und damit auch besser und schneller helfen“, ist der Landrat überzeugt. Insofern sei das Gesundheitsamt des Kreises ein Beispiel funktionierender interkommunaler Zusammenarbeit mit den Gemeinden und ihren Ortspolizeibehörden, bei der ein Zahnrad ins andere greife. „Ohne den regional verankerten öffentlichen Gesundheitsdienst kommen die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen vor Ort nicht zielführend an“, so Recktenwald.