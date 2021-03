Volkshochschule St. Wendel : Sprachen lernen oder die Stimme trainieren

St Wendel Wegen der Unwägbarkeiten aufgrund der andauernden Corona-Pandemie kann die St. Wendeler Volkshochschule für das Frühjahrssemester kein gedrucktes Kursprogramm an die Haushalte im Landkreis verteilen lassen.

Der Bereich Grundbildung als Teil des Grundbildungspaktes der saarländischen Landesregierung ist weiter ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Programms der St. Wendeler Volkshochschule, so Birkenbach weiter. In den „Offenen Lerntreffs“ werden den Teilnehmenden Grundlagen in den Bereichen Deutsch Lesen und Schreiben gelehrt, Alltagsmathematik und lebenspraktische Übungen vermittelt.

Wie ein Sprecher der St. Wendeler Volkshochschule mitteilt, können die im Kursprogramm für das Frühjahrssemester angekündigten Kurse Wirbelsäulengymnastik (Nr. 45), Fitnessgymnastik (Nr. 49) Fitnessgymnastik und Tabata Intervall-Training (Nr. 50) nicht stattfinden. Auch dann nicht, wenn nach den Osterferien grundsätzlich Bewegungskurse wieder möglich sein sollten. Die Turnhallen am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum und am Cusanus-Gymnasium, wo die Kurse normalerweise stattfinden würden, werden für Abitur- und sonstigen Abschlussprüfungen benötigt, so der Sprecher. Es bestünden keine Ausweichmöglichkeiten. Die Kurse werden im Herbstsemester wieder ins Programm aufgenommen.

Auch ein Kurs „Lesen und Schreiben lernen – von Anfang an“ soll Erwachsenen, die in ihrem bisherigen Leben nicht die Möglichkeit hatten, das Lesen und Schreiben zu erlernen, die Möglichkeit geben, dies nachzuholen. Diese Kurse werden in Kooperation mit der ArbiW gGmbH, Weimarer Straße 13, in St. Wendel, angeboten, die unter Telefonnummer (0 68 51) 9 12 90 70 weitere Auskünfte zu den Angeboten und zum Ablauf erteilt. Menschen, die nur nicht ausreichend lesen und schreiben können oder Probleme mit einfachsten mathematischen Aufgaben haben, sind in der Regel darauf angewiesen, dass sie jemand auf die entsprechenden Angebote aufmerksam macht. „Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte sollten sich nicht scheuen, ihnen dabei behilflich zu sein“, erklärt VHS-Leiter Birkenbach.