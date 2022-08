Märchenfest St. Wendel : Märchenerzähler lassen die Puppen tanzen

Die Märchenerzählerin Simone Wanzek-Weber von der Märchenquelle ElfenTau aus Erding, ist in St. Wendel schon seit dem ersten Märchenfest dabei, erzählt mit ihren Filzfiguren beispielsweise das Märchen Schneewittchen. Foto: Simone Wanzek-Weber

St Wendel Die Kreisstadt St. Wendel veranstaltet am 3. und 4. September unter dem Motto „Märchen von wundersamen Begegnungen“ ihr großes Märchenfest im Mia-Münster-Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kreisstadt St. Wendel und der Landkreis St. Wendel laden kleine und große Märchenfreunde zum St. Wendeler Märchenfest am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, ins Mia-Münster-Haus St. Wendel, Wilhelmstraße 11, ein. Das teilt ein Sprecher der Stadt mit. Ausnahmsweise findet das Märchenfest dieses Mal nicht im Frühjahr statt. Wegen der Corona-Pandemie musste es 2020 und 2021 ganz ausfallen und in diesem Jahr auf das Ende der Sommerferien verschoben werden.

„Beim diesjährigen Märchenerzählkunstabend für Erwachsene und Jugendliche erwarten uns spannende und überraschende Momente unter dem Motto – Märchen von wundersamen Begegnungen. Ich wünsche Jung und Alt viel Vergnügen beim Besuch des Märchenfestes“, so Bürgermeister Peter Klär.

Und das steht auf dem Programm: Markus Dorner vom „Dornerei – Theater mit Puppen“ aus Neustadt-Mußbach zeigt am Samstag um 14.30 Uhr und um 16 Uhr sein Marionettenspiel „Tischleindeckdich“ nach dem Märchen der Brüder Grimm für Kinder und Erwachsene ab fünf Jahren. Das „Dornerei-Theater mit Puppen“ von Eleen und Markus Dorner ist seit fünfzehn Jahren fester Bestandteil des Kulturangebots im romantischen Mußbacher Herrenhof (Neustadt an der Weinstraße) Markus Dorner arbeitet außerdem als Leiter des Museums für PuppentheaterKultur der Stadt Bad Kreuznach, schreibt Fachbücher zur Geschichte des Figurentheaters und wirkt als Regisseur für Ensemble-Inszenierungen an Marionettentheatern in Lodz und Basel.

Markus Dorner vom „Dornerei – Theater mit Puppen“ aus Neustadt-Mußbach zeigt am Samstag um 14.30 Uhr und um 16 Uhr sein Marionettenspiel „Tischleindeckdich“ Foto: Dorner

Die Märchenerzählerin Simone Wanzek-Weber von der Märchenquelle ElfenTau aus Erding, in St. Wendel schon seit dem ersten Märchenfest dabei, erzählt mit ihren Filzfiguren folgende Märchen: Samstag, 14.30 Uhr „Schneewittchen“, ab vier Jahre, und 16 Uhr „Hans in der Drachenhöhle“, ab vier Jahre, sowie sonntags um 16 Uhr noch einmal „Schneewittchen“. Simone Wanzek-Weber kam durch ihre Ausbildung als Erzieherin mit Märchen und Puppen in Kontakt.

Verstärkt durch ihre Ausbildung in der Waldorfpädagogik wandte sie sich 1991 ganz der Kunst des Märchenerzählens und Puppenspielens zu und machte so ihr Hobby zum Beruf, mit dem sie den Zauber des Märchens in die Herzen der Kinder und Erwachsenen sät und Freude und innere Tiefe zu den Menschen bringt.

„Die Märchenfee“ – Angelika Wanzek aus Erlangen, wie man am Nachnamen unschwer erkennt, eine Schwester von Simone Wanzek-Weber, war bereits mehrmals als Märchenerzählerin beim St. Wendeler Märchenfest mit von der Partie. In diesem Jahr präsentiert sie am Sonntag, um 14.30 Uhr, eine eigene Inszenierung des Grimm-Märchens „Die Bienenkönigin“ als Filzfigurentheater für Märchenliebhaber ab vier Jahren. Schon 1992 hat Angelika Wanzek sich der Märchenerzählerei verschrieben. 1994 kam das Märchenspiel hinzu, danach die Märchenarbeit in der Erwachsenenbildung. Seit 1999 arbeitet Angelika auch häufig bei Projekten mit ihre Schwester Simone zusammen.

Das „Theater Knuth“ (Kilgers nutzloses und unsinniges Theater) mit Franka Kilger aus Holzheim ist am Sonntag, um 14.30 Uhr und um 16 Uhr mit dem Märchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen „Die Prinzessin auf der Erbse“, für alle ab vier Jahre, in St. Wendel zu Gast.

Seit 2007 ist Franka Kilger mit ihrem Mann Andreas Kilger hauptberuflich als Figurenspielerin unterwegs. Sie spielte bisher unter anderem auf Festivals in Teheran/Iran, Zürich/Schweiz, Fribourg/Schweiz, Straubin, Schweinfurt, Amberg, Elbe-Elster-Festival, Hohenstein/sächs. Schweiz, St. Wendel, Lahr, Ortenau und Radebeul und mehr.

Wie bei jedem St. Wendeler Märchenfest gibt es am Samstagabend, 3. September, ab 20 Uhr, wieder den traditionellen Erzählabend im Mia-Münster-Haus St. Wendel, zu dem Kreisstadt St. Wendel und Landkreis St. Wendel einladen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Wortgemälde – Märchen von wundersamen Begegnungen“.

Die Märchenerzählerinnen Angelika Wanzek, Simone Wanzek-Weber und der Märchenerzähler Christian K. Mayer-Glauninger werden mit ihrer Erzählkunst die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ebenso spannenden, wie überraschenden Märchen unterhalten. Christian K. Mayer-Glauninger aus Rodgau ist neben seiner Tätigkeit als Märchenerzähler Seminarleiter, Ausbilder und Tanzleiter. Während seiner Arbeit als Erzieher konnte er erfahren, wie selbstverständlich Kinder Märchen und die darin enthaltenen Weisheiten erleben. Er sagt aber: „Wer als Erwachsener Ohren, Augen und sein Herz öffnet, kann diese alten Weisheiten, diese universellen Botschaften nicht nur in den Märchen, sondern auch in sich selbst verankert neu entdecken.“

Der Eintritt für eine Nachmittagsvorstellung beträgt 2,50 Euro pro Person. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich. Kartenreservierung: Telefon

(0 68 51) 8 09 19 30 oder 8 01 51 03. Programmänderungen sind vorbehalten.