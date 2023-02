Gastspiel in Jerusalem : Welch eine Ehre für die Chorsänger

Gastspiel in Jerusalem

Am 2. März singt der Kammerchor Gaudeamus in Jerusalem. Foto: Stefan Klemm

Welch eine Ehre! Der St. Wendeler Kammerchor Gaudeamus hat eine Einladung zu einer Uraufführung ins Theater nach Jerusalem erhalten. Und wie ist es denn zu diesem grandiosen Auftritt gekommen? Im Nachgang zu seiner Chorreise im September 2022 nach Israel ist kürzlich der Kammerchor Gaudeamus, der an der Wendelinus-Basilika beheimatet ist, mit der lukrativen Offerte, bei einem Chorprojekt in Jerusalem mitzuwirken, konfrontiert worden.

Die israelische Komponistin Efrat-Rachel Gerlich, die beim damaligen Konzert des Kammerchores in der Erlöserkirche in Jerusalem als Zuhörerin anwesend war, realisiert mit dem Klangkörper aus der Kreisstadt, dem Universitätschor aus Ruzoberok (Slowakei) und dem Hallelu-Chor (Tel Aviv) ein gemeinsames Chorprojekt. Im Theater von Jerusalem wird am Donnerstag, 2. März, ihr monumentales Musical-Oratorium Daniel gemeinsam mit dem Jerusalem Sinfonieorchester, Solisten und den drei Chören uraufgeführt.