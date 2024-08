Bürgerbeteiligung St. Wendeler Bürgerinitiativen schließen sich zusammen

Dies teilte ein Sprecher der Community unserer Zeitung mit. Vereint wollen die Bürgerinitiativen demnach ihrer gemeinsamen Forderung nach mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung – an die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Peter Klär an der Spitze gerichtet – Nachdruck verleihen. Gemeinsam wollen sie „Missstände anzeigen, Verbesserungsvorschläge einbringen und in der Bevölkerung für mehr Engagement und Interesse an den politischen Entscheidungen werben“. Darüber hinaus ermöglicht das vergrößerte Netzwerk, so der Sprecher, einen Erfahrungsaustausch und das Nutzen von Synergien. Die BI Community möchte neuen Bürgerinitiativen mit ihrem Erfahrungsschatz und ihren Netzwerken zur Verfügung stehen. Interessierte Bürger sind eingeladen sich zu informieren und sich zu beteiligen, sagte der Sprecher weiter.